В Перми прошло техническое открытие ресторана «Кисмараули»

В Перми состоялось техническое открытие ресторана грузинской кухни «Кисмараули», расположенного в здании бывшего ресторана «Дунай» на ул. Луначарского, 97б. Официальное открытие заведения запланировано на 14 июля. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

Ресторан «Кисмараули» развивает группа Lobanov rest, в которую входят грузинский ресторан «Аджика», семейный ресторан «Деликатес», лаундж-бары Chill Out и Opera, Liberty bar, а также ресторан «Деликатес» в Сочи.

Напомним, в октябре 2024 года ООО «Технократ» (группа «ПМД») выкупило здание «Дуная» у прежних владельцев — пермской лакокрасочной компании «Промторг». В планах нового собственника — снос здания, чтобы в дальнейшем построить на его месте «архитектурный ансамбль», который будет предварять въезд транспорта по ул. Попова на центральную рыночную площадь.

Как сообщал «Ъ-Прикамье» совладелец ПМД Олег Стародубцев, проектные работы, а также работы по расселению и сносу соседнего аварийного жилого дома по ул. Попова, 57, займут около двух лет. Поэтому в ПМД решили на этот период пустить в здание «Дуная» арендатора, чтобы оно не простаивало. Предложение об аренде поступило от Lobanov Rest, в стройхолдинге решили его не отклонять.