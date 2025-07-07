Резко выросла стоимость билетов на авиарейсы в Пермь из Москвы и Санкт-Петербурга

Авиакомпании повысили стоимость билетов на перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь. Согласно данным Aviasales, «Аэрофлот» предлагает на 8 июля цену прямого рейса из Москвы в краевую столицу от 35,4 тыс. руб. Стоимость перелета авиакомпанией «Победа» по маршруту Санкт-Петербург — Пермь начинается от 41,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Как сообщила Ura.ru директор пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина, основные причины резкого роста цен — повышение спроса и массовая отмена рейсов из обеих столиц. Отмечается также, что в будние дни стоимость билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь может начинаться от 3,3 тыс. руб.

Напомним, в ночь с 5-го на 6 июля из-за угрозы БПЛА были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для ряда аэропортов, в том числе Пулково (Санкт-Петербург), а также столичных Домодедово и Жуковский. Ранее аналогичные ограничения вводились в Шереметьево. Сегодня были перенесены ряд вылетов в Москву, Санкт-Петербург и Баку, еще несколько рейсов было отменено.