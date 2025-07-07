Дональд Трамп давит на тарифы

США с 1 августа введут импортные пошлины для стран, с которыми нет прогресса на торговых переговорах. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент. При этом период отсрочки введения повышенных тарифов истекает 9 июля. Пока для всех стран действует ставка 10%. Но затем она может вырасти в семь раз. Как мировая экономика отреагирует на эскалацию тарифной войны? Разбирался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken CedenoвЂЁ / Reuters Фото: Ken CedenoвЂЁ / Reuters

Дональд Трамп обещал, что США завершат рассылку уведомлений к 9 июля — до этого дня действует отсрочка на вступление в силу новых тарифов. Теперь же глава американского Минфина Скотт Бессент предупреждает, что пошлины вернутся лишь к августу. Но тут же оправдывается — это не обновленная дата, а лишь стимул для ускорения сделок в рамках «почтовой дипломатии».

Никакой хаотичности в действиях Трампа нет, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” бывший политтехнолог Билла Клинтона и Майкла Блумберга Хэнк Шинкопф. По его мнению, новые заявления главы Белого дома нужно рассматривать в контексте его общей стратегии: «Трамп пытается воссоздать образ США как мировой сверхдержавы в том виде, в котором он это понимает. И, соответственно, он делает для этой цели все, что считает полезным. То, что он сделал для израильтян, русских, китайцев и европейских союзников Америки, все подчинено амбициям Трампа. Он уверен, что действует в долгосрочных интересах США.

Но в действительности поможет ли он Соединенным Штатам? Пока это совсем не очевидно.

Впрочем, посмотрим, получится ли у нас заключить ядерную сделку с Ираном и соглашение с Европой относительно военного финансирования НАТО. Вот о чем эта политика».

По словам Трампа, 7 июля США отправят письма с тарифным уведомлением дюжине стран. При том что переговоры с ЕС, Индией и Японией зашли в тупик, глобальные фондовые рынки уверенно растут и находятся на рекордных максимумах. С начала апреля рост составил более 10%. Акционеры компаний поверили в американскую администрацию, осталось дождаться реакции Федеральной резервной системы США, объясняет финансовый инвестор из Нью-Йорка Феликс Френкель: «Торговые отношения между США и другими странами очень часто происходят не в пользу Америки. Это делается в пользу себя. В общем, тарифы — это плохо, но в конкретных ситуациях это может быть даже хорошо. В ближайшие несколько недель или месяцев Трамп назначит нового человека руководителем Reserve Bank. Это не значит, что это напугает главу ФРС Джерома Пауэлла понижать ставку, то есть это может создать новый бум».

По данным Bloomberg, в ближайшее время США могут заключить торговые соглашения с Индонезией и Тайванем. Издание Axios напоминает, что Трамп уже дважды обещал в течение трех недель уведомить другие страны об односторонних тарифах — 16 мая и 11 июня, но этого не произошло. Такая политика негативно влияет на прочность связей Вашингтона с союзниками, считает доктор международных отношений Оксфордского университета Максим Шашенков: «Трамп вполне способен пойти на повышение тарифов и даже на конфликт, включая своих военно-политических союзников, если он видит, что условия экономически крайне невыгодны Соединенным Штатам. Поэтому конфликты можно ожидать. Пока это по-прежнему больше похоже на продолжение политики заламывания рук в надежде, что в последний момент все одумаются.

Но единственный игрок, который пока его серьезно подвинул, это Китай. Все остальные как-то более или менее, но нашли компромисс с пользой для Америки».

В начале апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но глава Белого дома перенес срок их введения на три месяца. За это время США заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом. Сейчас Белый дом ведет переговоры с несколькими странами, в том числе с ЕС, которому грозит тариф в 20%.

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Леонид Пастернак