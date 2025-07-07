Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что «насильственной украинизации» подверглись многие этнические группы, включая русских и венгров. Он считает, что Москва и Будапешт в настоящее время способны открыто выступать в их защиту.

«Насильственной украинизации подверглись и другие этнические группы: венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы, греки. Об этом хорошо знают в Будапеште. Сегодня Россия и Венгрия открыто выступают в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить наши усилия в этом направлении»,— сказал Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

По словам министра, действия властей Украины были дискриминационными и стали одной из причин начала военной операции. Другой причиной он назвал «втягивание Украины в воинствующий альянс» НАТО.

В интервью Сергей Лавров также сказал, что Москва ценит прагматичный курс Будапешта в отношениях с Россией, несмотря на постоянное давление «со стороны НАТОвского и ЕСовского Брюсселя». По его словам, российская сторона видит хорошие перспективы для диалога с Венгрией.