С «Третьего треста» взыскали неустойку за неоплаченное в срок право застраивать квартал в Уфе

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск администрации Уфы к компании «Преображение» (входит в «Третий трест»), обязав ее выплатить 1,7 млн руб. неустойки за задержку при оплате права реализовать договор развития территории.

В ноябре 2024 года ответчик по итогам торгов заключил с администрацией договор о развитии квартала в микрорайоне Молодежном. При этом плату за право заключить договор — 62 млн руб. «Преображение» полностью не перечислило, а лишь внесло задаток в размере 1,1 млн руб.

Мэрия направила компании претензию, которая была проигнорирована. В январе администрация подала иск в суд.

«Преображение» с требованиями мэрии не согласилось, указывая, что истец в суде добивается отмены результатов торгов, после чего договор развития территории с застройщиком может быть расторгнут. Компания предлагала приостановить исполнение обязательств договора до момента рассмотрения спора.

При этом после подачи иска, в январе этого года, девелопер погасил задолженность перед администрацией.

С учетом этого обстоятельства суд взыскал с застройщика только неустойку за несвоевременную оплату право развивать территорию. По ходатайству ответчика сумма была уменьшена с 3,5 млн до 1,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Преображение» должно в течение шести лет застроить территорию площадью 1,5 га. На месте двухэтажных домов, 87 гаражей и хозпостроек должны появиться высотки от девяти до 25 этажей, парковки, учреждения здравоохранения, образования и другие здания. Объем инвестиций в проект оценивался в 4 млрд руб.

ООО «Преображение» зарегистрировано в 2024 году в Уфе, занимается строительством зданий. Учредителем выступает ООО «Третий Трест-Инвест». Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Наталья Балыкова