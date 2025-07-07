Самарские РСО и УК набрали штрафов на 1 млн рублей за невосстановленное благоустройство

Ответственные организации в Самаре выплатят более 1 млн руб. штрафов за несоблюдение сроков восстановления благоустройства после ремонтных работ. Решение было принято на совещании под председательством главы города Ивана Носкова. Об этом сообщает самарская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 1 июня административные комиссии составили в отношении РСО и УК около 14 протоколов за нарушения. Глава города отметил, что в Самаре активно ведется ремонт инженерных сетей, но растет число жалоб от жителей на беспорядок после работ. Иван Носков подчеркнул, что восстановление благоустройства затягивается на месяцы, а иногда и на год.

По данным департамента городского хозяйства и экологии, 98% участков, где проводились внеплановые работы, уже благоустроены. На 75 объектах работы еще продолжаются. Полина Буткевич, председатель административной комиссии Кировского района, сообщила, что на подведомственной территории в отношении нарушителей составлены семь протоколов. На них наложены штрафы на сумму 850 тыс. руб.

Георгий Портнов