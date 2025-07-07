Самарские РСО и УК набрали штрафов на 1 млн рублей за невосстановленное благоустройство
Ответственные организации в Самаре выплатят более 1 млн руб. штрафов за несоблюдение сроков восстановления благоустройства после ремонтных работ. Решение было принято на совещании под председательством главы города Ивана Носкова. Об этом сообщает самарская администрация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
С 1 июня административные комиссии составили в отношении РСО и УК около 14 протоколов за нарушения. Глава города отметил, что в Самаре активно ведется ремонт инженерных сетей, но растет число жалоб от жителей на беспорядок после работ. Иван Носков подчеркнул, что восстановление благоустройства затягивается на месяцы, а иногда и на год.
По данным департамента городского хозяйства и экологии, 98% участков, где проводились внеплановые работы, уже благоустроены. На 75 объектах работы еще продолжаются. Полина Буткевич, председатель административной комиссии Кировского района, сообщила, что на подведомственной территории в отношении нарушителей составлены семь протоколов. На них наложены штрафы на сумму 850 тыс. руб.