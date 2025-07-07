Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Альберта Тришкина

Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом сказано в повестке дня Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Рассмотрение просьбы запланировано на утро 16 июля.

Судье инкриминируют нанесение вреда здоровью средней тяжести на почве хулиганства из ненависти к социальной группе с применением оружия. Подробности дела не сообщаются. По этой статье (п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК) ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Альберт Тришкин до прихода в военный суд занимал пост зампредседателя Мещанского райсуда Москвы. Сейчас он рассматривает уголовное дело об оправдании терроризма против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Никита Черненко