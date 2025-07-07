В Татарстане 770 объектов недвижимости остаются без правообладателей

На территории Татарстана выявлено 770 объектов недвижимости без информации о правообладателях. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Большая часть объектов без информации о правообладателях, а именно 709, расположена в Казани. За время действия ФЗ № 518 в Татарстане были получены сведения о 125,7 тыс. объектах недвижимости (99,4%).

По данным Росреестра Татарстана, с 2021 года в республике были проведены работы в отношении 694,4 тыс. объектов недвижимости. Почти во всех районах региона работы завершены или находятся на завершающей стадии.

Диана Соловьёва