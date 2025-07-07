Стало известно расписание матчей «Сибири» и «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2025/2026. Чемпионат стартует 5 сентября.

«Сибирь» проведет первую встречу в новом сезоне с хабаровским «Амуром» 7 сентября в Новосибирске. Еще один домашний матч новосибирцев ожидает 12 сентября с «Адмиралом», ответная игра с ним состоится во Владивостоке 12 сентября. 15 сентября «Адмирал» встретится с «Сибирью» вновь в Новосибирске, а 17-го и 19-го сибирская команда проведет игру с «Амуром» на выезде.

Омский «Авангард» предстоящий сезон КХЛ начнет с пятиматчевой домашней серии. 8 сентября он сыграет с казанским «Ак Барсом», 11 сентября — с «Амуром». 13 сентября и 15 сентября состоятся матчи омичей с минским «Динамо», 17-го — с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Всего в регулярном первенстве команды КХЛ проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта 2026 года.

Александра Стрелкова