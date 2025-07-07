В Самаре суд обязал региональный минтранс отремонтировать дороги

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил семь исков о возложении на минтранс Самарской области обязанности по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно информации надзорного ведомства, прокуратура Сергиевского района провела проверку качества дорожного покрытия на дорогах регионального значения, пролегающих к сельским поселениям Кандабулак, Захаркино, Калиновый Ключ, Кутузовский, Воротнее, Серноводск. Установлено, что «дороги имеют значительные дефекты в виде ям, отсутствует соответствующая разметка, имеется просадка обочины».

Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль.

Руфия Кутляева