В Чувашии в июне число заявлений о регистрации ипотеки уменьшилось на 54,6%

По итогам июня 2025 года количество заявлений о регистрации ипотеки составило 466. По сравнению с июнем прошлого года их число сократилось на 54,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Чувашии.

Уточняется, что 409 заявлений поступило в электронном виде.

В июне прошлого года число поданных документов составило 1026. Такой рост объясняли тем, что жители массово оформляли «Семейную ипотеку», опасаясь ее закрытия. В крупных городах программу по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке продлили до 2030 года.

Диана Соловьёва