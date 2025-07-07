Под Волгоградом под суд пойдет экс-бухгалтер филиала вуза за хищение 6 млн руб.

В Волгоградской области суд рассмотрит уголовное дело о хищении 6 млн руб. из бюджета образовательного учреждения (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего главного бухгалтера филиала вуза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, годами фигурантка похищала денежные средства филиала вуза. Она составляла фиктивные договоры гражданско-правового характера на выполнение работ и оказание услуг с последующим оформлением подложных актов приема работ. В рамках преступной схемы одной из сторон выступали знакомые подозреваемой, включая ИП.

В кассе фигурантка обманным путем получала наличные, утверждая, что деньги предназначены для исполнителей работ. В случае безналичного перечисления она просила предпринимателей вернуть ей якобы ошибочно поступившие суммы.

В общей сложности из бюджета образовательного учреждения было похищено около 6 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигурантка полностью признала свою вину, возместила причиненный ущерб.

Павел Фролов