Завод в Кыштыме получит от ФРП России 673 млн рублей на расширение производства

Фонд развития промышленности России (ФРП) предоставит льготный заем в размере 673 млн руб. предприятию «Стил Армор» (Кыштым) на расширение производства компонентов для промышленных шаровых мельниц. Соглашение о финансировании было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

По словам директора ФРП РФ Романа Петруца, средства фонда пойдут на приобретение отечественного оборудования и помогут нарастить производственные мощности предприятия на 25%

Завод «Стил Армор» был запущен в Кыштыме в 2023 году. Предприятие производит сталь и готовые компоненты из нее для шаровых мельниц, в том числе футеровки, используемые для защиты механизмов. Шаровые мельницы применяют горнодобывающие предприятия для сортировки, дробления или смешивания руды, камня и грунта.

Кыштымский завод является единственным в России производителем хромомолибденовых футеровок, отличающихся повышенной твердостью и износостойкостью. После выхода на проектную мощность в этом году «Стил Армор» планирует занять до 14% отечественного рынка футеровок всех видов, заместив часть импортных поставок. По словам генерального директора ООО Антона Глазырина, сегодня крупнейшие горно-обогатительные комбинаты продолжают использовать футеровки из Индии и Китая.