ICL Services, МойОфис и «Группа Астра» представят совместный ПАК на российском оборудовании ICL Техно на ИННОПРОМ 2025

7 июля на международной выставке ИННОПРОМ продуктово-сервисная компания ICL Services, российская продуктовая ИТ-компания МойОфис, разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» представят программно-аппаратный комплекс «ЭВО» на базе фирменного оборудования ICL Техно. Продукт позволит эффективно организовать современные рабочие места пользователей на полностью совместимых отечественных продуктах.

ПАК «ЭВО» — это специально разработанный комплект оборудования и программного обеспечения, все компоненты которого внесены в реестр Минпромторга и Единый реестр программного обеспечения. Главная задача ПАК — эффективная организация рабочих мест пользователей «из коробки» в соответствии с потребностями любого бизнеса. В рамках выставки на стенде Республики Татарстан будет представлен ПАК на базе моноблока с операционной системой Astra Linux и офисным пакетом МойОфис. Управление ПАКом осуществляется через встроенную российскую систему по управлению ИТ-инфраструктурой Колибри-АРМ. Благодаря этой интеграции, до 80% снижается нагрузка с ИТ-отделов — всё централизованно, автоматизировано и обновляется по расписанию.

«Сегодня мы совместно с российскими вендорами объединяем усилия и создаем удобные комплексные системы для обеспечения рабочего процесса. Такая технологическая интеграция позволит заказчикам эффективно выстроить работу и не думать о совместимости продуктов, — отмечает Ян Знахур, старший менеджер по развитию бизнеса ICL Services. — В планах регистрация ПАК в реестре Минцифры, что будет важно для компаний с повышенными требованиями к инфраструктуре».

«Совместно с технологическими партнерами мы создали готовый к эксплуатации российский ПАК. Новая разработка позволит заказчикам сократить сроки и снизить стоимость миграции на отечественные ИТ-решения. А программное обеспечение МойОфис, интегрированное в состав комплекса, обеспечит пользователей всей необходимой функциональностью для решения широкого спектра рабочих задач», — прокомментировала Татьяна Урсова, руководитель отдела по работе с партнерами МойОфис.

«Комплексное решение ПАК ЭВО полностью соответствует ключевым требованиям заказчиков к современным рабочим станциям. Входящая в его состав операционная система Astra Linux эффективно выполняет роль связующего звена между аппаратной платформой и прикладным программным обеспечением. Готовая поставка позволяет заказчикам существенно сократить затраты на тестирование и настройку компонентов, избежав при этом возможных ошибок в процессе интеграции», — отметил Дмитрий Яркин, директор департамента по работе с OEM-партнерами «Группы Астра».

«ПАК существенно облегчает внедрение технологий в повседневную деятельность предприятий, сокращая затраты ресурсов на интеграционные процессы и снижая нагрузку на ИТ-подразделения», — рассказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Техно.

ООО «ДжиДиСи Сервисез»