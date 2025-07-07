В Астрахани в ДТП пострадал 3-летний ребенок, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура Советского района Астрахани поставила на контроль выяснение обстоятельств дорожной аварии с пострадавшим трехлетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло сегодня, 7 июля, на ул. Н. Островского. При выезде на нее водитель иномарки «Тойота» врезался в «Киа».

В аварии пострадал трехлетний пассажир последней из них, ребенка увезли в медучреждение. Уполномоченный орган организовал по данному факту административное расследование.

Павел Фролов