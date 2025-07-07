На пересдачу ЕГЭ в 2025 году пошли 144 тыс. одиннадцатиклассников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2025 году возможностью пересдать ЕГЭ воспользовались около 144 тыс. учеников.

«Если в прошлом году 113 тысяч воспользовались этим правом, то в этом году уже 144 тысячи выпускников»,— сказал господин Музаев, выступая на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года (цитата по ТАСС).

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля. Пересдачи прошли 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена было зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года.

18 июня Анзор Музаев сообщал, что в основной период за различные нарушения с экзаменов были удалены 608 участников. Из них 189 человек — за использование средств связи. Оставшиеся 419 выпускников были удалены с экзаменов за попытки вынести контрольно-измерительные материалы или применение шпаргалок.

До 2024 года было возможно пересдать только обязательные предметы ЕГЭ — русский язык и математику, поскольку без них не выдают аттестат. Предметы по выбору разрешалось пересдать в следующем году после сдачи экзамена. С инициативой разрешить в тот же год пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору выступил президент России Владимир Путин в феврале прошлого года. Рособрнадзор решил, что действительным будет только результат пересдачи, выпускники не смогут выбрать лучший балл из двух попыток.

Полина Мотызлевская