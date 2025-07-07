Украденную во время Второй мировой войны скрипку Страдивари нашли в Токио

Скрипку «Мендельсон» итальянского мастера Антонио Страдивари нашли в Токио. Музыкальный инструмент, который был создан в 1709 году, был украден из банковского сейфа в Берлине в конце Второй мировой войны.

Как пишет The New York Times, исследователь Карла Шапро обнаружила скрипку среди фотографий с выставки инструментов Страдивари в Токио в 2018 году. Она сравнила фотографии двух инструментов: обе скрипки имеют одинаковую форму и идентичные узоры в текстуре дерева.

Основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс позже сообщил, что скрипка Страдивари выставлялась на торги в 2000 году, но не была продана. Стоимость инструмента оценивается в $1,2-1,5 млн.

Антонио Страдивари за свою жизнь изготовил более 630 скрипок, но до наших дней сохранились около 450. Инструмент, созданный в 1709 году, был частью собрания коллекционера Франца фон Мендельсона. После потери скрипки наследники господина Мендельсона пытались найти ее в том числе через МВД Германии.