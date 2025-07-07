В Оренбуржье в этом году планируют сдать в эксплуатацию две школы на 825 и 1755 учащихся

В Оренбургской области в этом году планируют сдать в эксплуатацию две новые школы. Готовность учреждения в Бузулуке составляет более 96%, в Оренбурге здание готово на 61%. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Бузулуке завершаются работы, школу на ул. Мурманской готовят для приемки и ввода в эксплуатацию. Идет сборка и установка мебели, устройство кабинетов для занятий. Подрядчиком является АО «Градиндустрия».

Образовательное учреждение рассчитано на 825 мест, ведется прием детей. Торжественное открытие планируется 1 сентября. В школе будут библиотека, медицинский кабинет, актовый зал-амфитеатр на 400 человек, два спортзала и тренажерный зал. Во дворе предусмотрены беговые дорожки из резиновой крошки, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Установлены игровые зоны и места для отдыха.

Школа на ул. Гаранькина в Оренбурге станет самой масштабной в регионе. Она рассчитана на 1755 учащихся. Расположено учреждение на участке площадью почти 55 тыс. кв. м. Здание состоит из двух трех- и четырехэтажного корпусов, которые соединены переходом. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок.

В здании оборудуются актовый зал на 674 места, столовая на 938 человек, четыре спортивных зала, библиотека, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет для изучения домоводства и кулинарии. Подрядчик — ООО «Листпромстрой». Ввод новой школы в эксплуатацию планируется в конце 2025 года.

Руфия Кутляева