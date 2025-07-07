Предприятия Прикамья представят свою продукцию на международной выставке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начала работу XV международная промышленная выставка «Иннопром» — одна из главных индустриальных, торговых и экспортных площадок России. Делегация Прикамья, которую возглавляет губернатор Дмитрий Махонин, проведет рабочие встречи с руководством крупных промышленных холдингов России и других стран, на которых обсудят развитие промкооперации и расширение торгово-экономического сотрудничества.

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«Наша промышленность активно развивается, в приоритете — обрабатывающие отрасли, машиностроение, производство уникальных IT-разработок,— заявил Дмитрий Махонин.— В Пермском крае уже накоплен большой опыт работы в наращивании взаимодействия со странами-партнерами, а также в развитии промкооперации с крупными холдингами».

На объединенном стенде Пермского края представлены предприятия «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «ОКП «Элка-кабель», «Моторно», «ММК-ЛМЗ», «Биголенд», «Рус импорт» (Best Electronics), «ИНГК-Промтех», «ВИПАКС+», «Элкам-Нефтемаш», ППМТС «ПСС», СОМЗ, «Траффик Дата», «Фабио Рус», а также Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование». Компании из Прикамья презентуют на «Иннопроме» свои новейшие технологии, в частности — кабельную продукцию, беспилотные аппараты и их комплектующие, видеорегистраторы и решения для интеллектуального видеонаблюдения, газотурбинные двигатели, зарядные станции для электромобилей, средства индивидуальной защиты, инженерные конструкторы и другое. На выставке также будут показаны региональные разработки в области экологического суверенитета. «Благодаря такому событию, как “Иннопром”, мы выстраиваем отношения со многими партнерами. В этот раз перед нами стоит задача укрепить это взаимодействие, в том числе и в образовательной сфере»,— отметил директор Пермского научно-образовательного центра Павел Ильюшин.

Главной темой выставки в 2025 году стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Участие в «Иннопроме» принимают более тысячи организаций и компаний, в том числе связанные с машиностроением и производством компонентов, металлургией, промышленной автоматизацией, цифровыми и производственными технологиями, инновациями для городов. Ожидается, что выставку посетят более 50 тыс. человек. Деловая программа XV «Иннопрома» насчитывает более ста мероприятий.

Среди приглашенных спикеров — председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, первый вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр, вице-премьер Республики Беларусь Виктор Каранкевич, вице-премьер Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандар аль-Хурейф и другие.