Брокгауз №13

В 1890–1907 годах вышло полное издание «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (ЭСБФ) в двух вариантах: из 41 тома (плюс 2 дополнительных тома) тиражом 75 тыс. экземпляров и из 82 полутомов (плюс 4 дополнительных полутома) тиражом 130 тыс. экземпляров. Это была не первая и не последняя энциклопедия в дореволюционной России, но единственная, которая породила новый вид мебельного бизнеса — выпуск книжных шкафов и полок исключительно под размер ЭСБФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Брокгауз (слева) и Илья Ефрон (справа)

Эдуард Брокгауз (слева) и Илья Ефрон (справа)



Декабристы помешали

Если исключить из рассмотрения церковно-справочные словари, которые появились в нашей стране в конце XVIII века благодаря стараниям Императорской академии наук, то первой попыткой создать отечественную энциклопедию широкого профиля была «Полная русская энциклопедия» в 45 томах, задуманная Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств и одобренная цензурным комитетом Императорского Московского университета.

В московской типографии Семена Селивановского были даже напечатаны ее первые три тома. Но в декабре 1825 года случились известные события на Сенатской площади, в типографию пришли с обыском, тираж уже напечатанных томов арестовали (одним из авторов статей в них был Кюхельбекер), а сам купец Селивановский попал под тайный надзор. На том «Полная русская энциклопедия» и закончилась.

«Лексикон» Плюшара и наружная реклама

По иной причине не было доведено до конца издание следующей в хронологическом порядке российской энциклопедии — «Энциклопедического лексикона Плюшара». Потомственный книгопечатник и российский подданный во втором поколении Адольф Плюшар имел в Северной столице типографию и книжный магазин на Большой Морской улице под названием «Французский литературный салон», где часто собиралась петербургская интеллигенция. В XIX веке типографское дело благодаря техническим усовершенствованиям печатных станков уже стало бизнесом с быстрым оборотом капитала, и энциклопедический стартап Плюшара выглядел многообещающе.

Он планировал взять за основу 7-е издание 1827 года «Konversationslexikon oder Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande» («Энциклопедический словарь, или Всеобщая немецкая энциклопедия для образованных сословий») в 12 томах Фридриха Арнольда Брокгауза и адаптировать его для России. По бизнес-плану Плюшара российский «Брокгауз» должен был состоять из 24 томов, которые будут издаваться по четыре тома в год в течение шести лет. Цена всей энциклопедии была 240 руб. ассигнациями, но в рассрочку — по 40 руб. в год. Сумма вполне подъемная для интеллигенции того времени. При 5 тыс. подписчиков совокупный доход стартапа составил бы 1,2 млн руб., а подписчиков, забегая вперед, набралось даже 6 тыс.

Своим планом Плюшар в 1834 году поделился с частым гостем его «Французского литературного салона» Николаем Ивановичем Гречем (наверное, без финансовых подробностей, хотя кто его знает), предложив ему озаботиться подбором авторов для российского «Энциклопедического лексикона». Николай Греч был известным человеком в литературных кругах своего времени. Он был членкором Императорской академии наук, в молодости преподавал в Царскосельском лицее, директорствовал в полковых училищах Гвардейского корпуса, служил для особых поручений при министре внутренних дел, был активным членом Вольного общества любителей словесности, пока это общество не прекратило существование после процесса над декабристами, автором «Практических уроков русской грамматики» и, что принесло ему гораздо большую известность, автором мистического романа «Черная женщина» с таким лихо закрученным сюжетом, что даже странно, почему до сих пор не снят костюмированный мистический сериал по его мотивам.

Греч как организатор и главный редактор авторского коллектива «Лексикона Плюшара» не обманул надежд его издателя. Он собрал больше 100 литераторов, ученых и даже артистов. Среди них были Владимир Даль и Николай Гоголь. На одном из их заседаний побывал Пушкин и оставил об этом событии запись в дневнике: «Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского Conversations Lexikon. Нас было человек сто, большею частию неизвестных мне русских великих людей… Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку. Предприятие в миллион, а выгоды не вижу. Не говоря уже о чести. Охота лезть в омут, где полощутся Булганин, Полевой, Свиньин…».

В 1835 году вышли первые четыре тома «Лексикона», в 1836 году — еще четыре тома, а затем было решено увеличить его объем до 40 томов. В «…надцатых» томах на обложке появилось его новое название — «Энциклопедический лексикон, посвященный Его Величеству государю императору Николаю Павловичу», но дальше 17-го тома дело не пошло. Греч, который устранился от главного редакторства после первых семи томов, говорил на сей счет примерно то же самое, что Пушкин, только не переходя на личности. Но скорее причиной были финансовые затруднения издателя. Несмотря на новую обложку своего «Лексикона», государственных субсидий Плюшар не получил и остановил его издание в 1841 году на 17-м томе ДИО—ДЯТ.

Свое финансовое положение он потом поправил изданием сборников анекдотов. И загорелся новой идеей — «проектом щитовых и столбовых объявлений» — и даже получил на него «высочайшее соизволение» Александра II, но захворал и умер. Так в России не появился энциклопедический словарь Брокгауза—Плюшара. А спустя полвека появился энциклопедический словарь Брокгауза—Ефрона, в те же, кстати, годы, когда на улицах российских городов появились рекламные билборды на столбах.

Первая до конца напечатанная русская энциклопедия

В 1847–1855 годах в Петербурге вышел в свет 12-томный «Справочный энциклопедический словарь» под редакцией Старчевского, напечатанный в типографии Карла Крайя. Адальберт Старчевский был известным в свое время лексикографом, автором русско-персидского словаря, словаря древнеславянского языка, а также «проводников-переводчиков», то есть словарей-разговорников для 44 языков «отдаленных окраин России», и такого же разговорника для 11 языков народов Индии и прилежащих к ней стран. Он переводил на европейские языки официальные нормативы и правила бизнеса в России для иностранных справочников. Словом, был опытным специалистом в области словарной науки.

Отец Карла Крайя был соотечественником отца Адольфа Плюшара и его коллегой по типографскому цеху. Они были ровесниками, оба приехали в Санкт-Петербург (первый — из Брауншвейга, второй — из Лейпцига) и натурализовались здесь. У обоих тут появились собственные типографии, причем они были расположены практически рядом — на Большой Морской и Малой Морской улицах. Сыновья обоих унаследовали их типографский бизнес, только Адольф Плюшар к этому готовился сызмальства, а Карл Край-младший учился медицине в Дерптском университете. Но едва получил там диплом лекаря, как умер его отец, и ему поневоле пришлось взять под управление типографию, приносившую, кстати, хорошую прибыль и специализировавшуюся на военно-исторической мемуарной литературе.

К сожалению, про авторский коллектив «Справочного энциклопедического словаря Карла Крайя» практически ничего не известно. Но судя по его содержанию, по крайней мере в области естественных наук, коллектив был компетентным. Словарь доступен в интернете, желающие могут почитать там о фториде церия (потенциальном источнике «абсолютного разрушителя» — фтора), Эйлерове способе решения биквадратных уравнений или о проводниках электричества и уединителях (изоляторах) с отсылом к статье о магнитоэлектричестве.

Интересно, что прогрессивная общественность встретила этот словарь критикой. Особенно отличился Чернышевский, опубликовавший в «Отечественных записках» одну за другой две статьи, обвинявшие составителей словаря Крайя в «реакционной направленности» и «подробностях, не нужных читателю», тогда как другие «сюжеты получили фрагментарное, порой недостаточно полное освещение». Что имел в виду Чернышевский в своих тоже, кстати, довольно многословных статьях, прогрессивная общественность прекрасно понимала.

Правда, об этом же предупреждал и главный редактор словаря Старчевский во введении к его первому тому: «Время ли вам читать пространную биографию какого-нибудь лица, когда внимание ваше сосредоточено на этом лице только мимоходом; время ли вам изучать пространную статью, напр. об инфузориях… В подобных случаях достаточны сведения о главных чертах предмета… Есть статьи довольно большие, но объем их вызван обширностью предмета, таковы напр. биографии наших Государей и знаменитых людей России». Так что насчет чересчур многословных биографий «знаменитых людей России» Чернышевский был прав. Например, биография военного министра генерала Чернышева занимала в словаре Крайя целых три страницы, столько же, сколько все статьи об электричестве. Но при этом Чернышевский, наверное, все-таки должен был понимать, что подобные персоналии как по содержанию, так и по объему Старчевский определял не сам, а должен был утверждать в соответствующих инстанциях.

Демократическая энциклопедия

В 1863–1866 годах выходит «Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный энциклопедический лексикон), издаваемый Ф. Толлем». Правда, стол для него требовался большой и крепкий. В словаре было три условных тома, каждый из которых состоял из четырех выпусков, то есть всего выпусков было 12, каждый объемом около 1000 страниц. Проще говоря, это была такая же 12-томная энциклопедия, как у Крайя и Старчевского, а по общему числу страниц даже больше. На этот раз прогрессивная пресса приветствовала появление новой энциклопедии и подчеркивала, что «успех во многом определен соответствием его направленности обществу», как писали те же «Отечественные записки» в 1863 году.

Словарь Толля действительно соответствовал своему времени — всеобщей эйфории вокруг реформ Александра II. Иначе трудно понять, как издателем и главным редактором столь важного для общества издания стал литератор Феликс Толль, приговоренный по делу Петрашевского к расстрелу, но отделавшийся каторгой и получивший разрешение вернуться в столицу только в 1860 году, где тут же опубликовал свой роман «Труд и капитал», а опубликовав его, взялся за издание энциклопедического словаря, пригласив в помощники себе писателя Владимира Зотова, который, как потом выяснилось, был хранителем архива «Народной воли».

По ходу издания своего словаря Толлю пришлось дважды поднимать подписную цену на него: сначала с 7 руб. (без пересылки 5,5 руб.) до 9 руб., а потом и до 12 руб. Так что прибыльным бизнес-проектом его издание назвать нельзя. Очень похоже, что Толлю пришлось сводить концы с концами, чтобы завершить издание. На государственные субсидии рассчитывать не приходилось. Дело в том, что в 1861 году типография Ивана Глазунова, известного издателя и гласного петербургской Думы, получила правительственную субсидию в 23 тыс. руб. на издание «Энциклопедического словаря, составленного русскими учеными и литераторами» под редакцией издателя «Отечественных записок» Краевского, а затем, начиная со второго тома, профессора математики и будущего идеолога народничества Петра Лаврова. Этого хватило на издание пяти томов из 40 запланированных.

Второго транша от правительства не последовало. Как говорили злые языки, причиной отказа в казенном финансировании этой энциклопедии ученых и литераторов был арест одного из причастных к ней литераторов — поэта Михаила Михайлова, который съездил в Лондон к Герцену и вернулся оттуда с прокламациями «К молодому поколению». И редактор словаря Лавров тоже баловался стихами и публиковал их в герценовских сборниках «Голоса из России». В итоге «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами» скончался на пятом томе в 1863 году.

И в том же 1863 году начал издание своего «Настольного словаря» Толль, который, глядя на этот горький опыт, даже не рассчитывал на господдержку, начал его здание как чисто коммерческий проект и сумел его завершить. Если посмотреть на «Настольный словарь Толля» с этой точки зрения, то все получилось как нельзя лучше: в империи вышла вполне демократичная энциклопедия по достаточно демократичной цене.

Первый российский «Брокгауз»

В 1873–1879 годах вышел 16-томный «Русский энциклопедический словарь, издаваемый профессором С.-Петербургского университета И. Н. Березиным». Илья Николаевич Березин был не просто профессором, а заслуженным профессором кафедры турецко-татарской словесности столичного университета, самым известным и титулованным востоковедом Российской империи того времени. Во вступлении к изданию в его первом томе он сообщил, что словарь будет состоять из 15–17 томов и выйдут они в течение четырех-пяти лет. Отдельно каждый том будет стоить 5 руб., а по подписке на 1 руб. дешевле.

Также он рассказал, что они с коллегами долго выбирали среди европейских энциклопедий образец для своего издания и остановились на «Энциклопедии Брокгауза» («Konversationslexikon oder Allgemeine deutsche Real-Encyklopadie fur die gebildeten Stande»), «которая уже имела одиннадцать изданий и разошлась в громадном числе трехсот тысяч экземпляров». «Само собой разумеется,— писал профессор Березин,— что мы ограничиваемся только формой словаря Брокгауза». И особо подчеркивал: «Сознавая наше историческое призвание на Востоке, “Р. Э. Словарь” считает необходимым дать более подробные сведения о странах азиатских».

«Направление словаря будет строго научное»,— предупредил Березин и добавил, что со времени выхода в свет 11-го издания словаря Брокгауза многие научные сведения успели устареть. И сейчас современные историки отечественной лексикографии не устают повторять, что над словарем Березина трудилась «научная элита того времени». Список авторов словаря занимает в его первом томе две страницы мелким шрифтом, и там действительно есть имена ученых, которыми может гордиться наша наука и которые знакомы сейчас даже школьникам.

Как обошлась «научная элита» с «Происхождением видов…» Дарвина, желающие могут посмотреть самостоятельно (словарь Березина свободно доступен в интернете). В этом труде Дарвина, который вышел 15 лет назад, ученого, автора статьи в словаре Березина «поражает огромная начитанность Дарвина, гениальная наблюдательность и остроумные выводы», а в конце статьи дается ссылка на «одну из лучших статей об этом (о происхождении человека.— “Ъ-Наука”) французского академика Катрфажа». В ней Катрфаж отрицал «остроумие» Дарвина на том основании, что человека отличает от приматов его religiosite (религиозность).

В заключение надо, наверное, добавить, что в 1876 году, то есть примерно на половине его издания, на титульной странице очередных томов появилось посвящение «Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу», а в последний год издания, в 1879 году, к нему добавилось сообщение «Одобрен Ученым комитетом Министерства Народного просвещения для основных библиотек средних учебных заведений». Словом, энциклопедия Березина на какое-то время стала главной в Российской империи.

В 1880-х годах он собрался ее обновить, сократить по объему вдвое и продавать дешевле. Но в 1883–1885 годах в свет вышло только четыре тома, и ее издание прекратилось. О причинах сейчас можно только гадать: возможно, новый министр народного просвещения, в отличие от своего предшественника графа Толстого, не горел желанием обеспечивать ею гимназии и реальные училища.

Энциклопедия навсегда

В 1890 году в России выходит первый том «Энциклопедического словаря» издателей Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, который начинался так: «Не считаем нужным разъяснять пользы или значения Энциклопедического словаря». Далее его главный редактор, профессор столичного университета и его бывший ректор Андреевский пишет, что любой получит возможность самостоятельно ознакомиться с пользой и значением подобных изданий в соответствующих статьях данного словаря, если подпишется на него.

Далее он коротко сообщает о недостатках ранее издаваемых в России энциклопедий и заверяет потенциального подписчика в том, что тот ничем не рискует, заплатив за него авансом: «Предлагаемое теперь издание Энциклопедического словаря предпринимается крупной, приобретшей в Европе большую известность издательской фирмой — Ф. А. Брокгауза (Лейпциг) в соединении с фирмой И. А. Ефрона (С-Петербург)». И «ввиду полной, с материальной стороны, обеспеченности этого широкого литературного предприятия» подписчикам беспокоиться не о чем. Тем более что «в его основу положено «известное немецкое (XIII) издание “Брокгауза”, “Conversations Lexikon”, со всеми его богатыми приложениями… возможными исключительно при столь дорогостоящем издании, как его “Lexikon”, и окупившимися для него продажей сотен тысяч его “Лексикона”». В будущем российском словаре, по словам Андреевского, планировалось 16–18 томов (в 13-м издании немецкого «Брокгауза» было 17 томов).

Повторять здесь всю историю ЭСБЕ — от покупки Ильей Абрамовичем Ефроном типографии в Прачечном переулке и до заключения им контракта с «Брокгаузом» — смысла нет. Об этом написаны сотни научных статей, диссертаций и монографий, да и во всех нынешних энциклопедиях на русском языке, включая «Википедию», есть соответствующие статьи. Все получилось так, как обещал профессор Андреевский, даже с избытком. В 1890–1907 годах вышло полное издание «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» в двух вариантах: из 41 тома (плюс 2 дополнительных тома) тиражом 75 тыс. экземпляров и из 82 полутомов (плюс 4 дополнительных полутома) тиражом 130 тыс. экземпляров. Тираж, которому могли бы позавидовать компаньоны Ефрона из Лейпцига.

Почти одновременно с ЭСБЕ в Москве в 1895–1901 годах вышел восьмитомный «Настольный энциклопедический словарь», изданный товариществом «А. и И. Гранат и К°», который пережил революцию и продолжал переиздаваться, когда никакой компании братьев Гранат не было и уже издавалась «Большая советская энциклопедия» (БСЭ). Но «Энциклопедия “Гранат”» имела революционные заслуги перед партией большевиков: в числе ее авторов был сам товарищ Ленин. Она переиздавалась и при НЭПе, и в годы пятилеток. И росла в объеме: в ее последнем, восьмом издании 1948 года было уже 58 томов.

Но кто сейчас ее помнит. А ЭСБЕ не только помнят, но и активно им пользуются. Ссылки на него часто встречаются в БСЭ и нынешней «Большой российской энциклопедии». Да и в той же «Википедии» не просто много, а очень много статей, где широко используются данные и целиком статьи из «Брокгауза», причем в подавляющем большинстве случаев без кавычек и даже ссылок. К чему церемонии, когда они здесь как родные.

Ася Петухова