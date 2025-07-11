Меньше тифа, больше детских болезней

Большая аудитория 2-го Государственного университета стала местом проведения IX Всероссийского съезда бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей. В работе съезда приняли участие свыше 800 врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врачи осматривают истощенных советских детей на борту американского гуманитарного поезда, 1921

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Врачи осматривают истощенных советских детей на борту американского гуманитарного поезда, 1921

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

После приветственной речи замнаркомздрава тов. З. П. Соловьева профессор Л. А. Тарасевич сделал научный доклад «О современных течениях в области эпидемиологии».

Доктор Добрейцер в докладе о санитарном состоянии СССР отметил дальнейшее понижение в СССР заболеваний паразитарными тифами.

Детские заболевания в 1924 году дали заметное повышение против предыдущего года: заболеваний скарлатиной было больше почти вдвое; корь дала еще больший подъем; несколько повысились заболевания дифтерией; коклюш сократился. Сильна еще малярия. Обнаружен некоторый рост заболеваний, связанных с эпизоотиями: сибирская язва, укушение бешеными животными. Сап на весь Союз дал 106 случаев, причем 70 случаев на Украине. Чума давала вспышки на Юго-Востоке. Единичные заболевания наблюдались в Бурят-Монгольской республике и на Дальнем Востоке.

Резюмируя доклад, доктор Добрейцер сказал, что 1924 год в отношении эпидемий был более благополучным, чем предыдущий год. Наиболее тяжелые инфекции, такие как паразитарные тифы и оспа, почти отсутствовали. Холеры не было. Малярия медленно, но идет на убыль. Но в общем инфекционные заболевания все еще дают более высокую цифру, чем в довоенное время.

О медицинском съезде писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев