Инженеры будущего

Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский на Петербургском международном экономическом форуме объявил об открытии Передовой инженерной школы технологического лидерства. Новая структура будет готовить инженеров нового поколения, способных использовать искусственный интеллект для сокращения сроков разработки инновационных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Передовая инженерная школа технологического лидерства — эволюция ПИШ электротранспорта Московского политеха, но с принципиально новым подходом. Она охватит полный цикл подготовки (от бакалавриата до магистратуры) и создаст единую среду, объединяющую студентов, действующих инженеров и представителей индустрии, включая партнеров уровня КамАЗа и «Автотора». Такой формат направлен на подготовку кадров, готовых создавать технологии для экономики страны и востребованных не только в автопроме, но и в IT, и аэрокосмической отрасли, и других сферах.

Основной акцент делается на подготовку инженеров-исследователей, техностартаперов, технологов и конструкторов, которые смогут эффективно применять ИИ в своей работе.

«Разработка автомобильной платформы у лучших компаний мира занимает семь лет. Но глобальная задача — ускорить эти процессы в разы с помощью цифровых моделей и ИИ»,— объяснил Владимир Миклушевский.

Демонстрацией реальных компетенций университета выступает гибридный спортпрототип FDR12 — проект, где 70% комплектующих — российские, многие произведены в стенах Московского политеха. FDR12 оснащен гибридной энергоустановкой и несущей конструкцией собственного производства из композитных материалов (углепластика) с наполнением из алюминиевых сот. «FDR12 — это полигон для отработки технологий, которые уже сегодня востребованы в автомобилестроении, авиации, машиностроении»,— пояснил ректор университета.

«Мы ждем абитуриентов с высоким уровнем подготовки — проходной балл будет выше. Ждем тех, кто готов вкладываться в образование и работу, не ограничиваться двумя-тремя часами занятий и создавать новое для экономики страны»,— заключил ректор.

Представленный проект школы знаменует попытку системного ответа на вызовы импортозамещения и технологического рывка, опираясь на 150-летний опыт Политеха как партнера промышленности и делая ставку на ИИ как катализатор инженерного прогресса.

Пабло Итурралде, директор Передовой инженерной школы технологического лидерства Московского политеха, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Чем принципиально отличается новая школа от предыдущей ПИШ электротранспорта?

— Передовая инженерная школа технологического лидерства — это эволюция ПИШ электротранспорта Московского политеха, но с гораздо большим фокусом на расширение нашей продуктовой линейки. Мы занимаемся диверсификацией продуктов, потому что наша цель — внести свой вклад в достижение технологического лидерства страны. Кроме того, мы увеличиваем время, выделенное на подготовку специалистов для проектов, которые реализуем совместно с партнерами.

Теперь у нас полный цикл подготовки от бакалавриата до магистратуры в единой среде, которая объединяет студентов, действующих инженеров и представителей индустрии, включая компании уровня КамАЗ и «Автотор Холдинг». Такой формат направлен на подготовку кадров, готовых создавать технологии для экономики страны и востребованных не только в автопроме, но и в IT, аэрокосмической отрасли и других сферах.

Основной акцент делаем на подготовку инженеров-исследователей, техностартеров, технологов и конструкторов, которые смогут эффективно применять ИИ в своей работе. Эти специалисты также будут иметь навыки формирования продуктов, маркетинга, управления и учета экономических особенностей.

— Почему было принято решение расширить фокус с электротранспорта на технологическое лидерство в целом?

— Технологическое лидерство — это не просто красивая фраза, а стратегическая задача для нашей страны. Как образовательное учреждение, мы видим свою миссию в подготовке специалистов, способных реализовывать прорывные проекты не только в России, но и на международном уровне. Для достижения этой цели мы постоянно отслеживаем современные технологические тренды, тесно сотрудничаем с компаниями-партнерами, чтобы понимать их реальные потребности в компетенциях будущих сотрудников, а также запросы рынка на разработки. Мы создаем образовательные программы, ориентированные на практическое применение знаний. Только такой комплексный подход позволяет готовить востребованных специалистов, способных создавать актуальный продукт.

Также мы приняли это решение, понимая необходимость обратить внимание на другие направления помимо автомобильного. Поскольку мы долго занимались глубокими разработками в области транспорта и автомобилестроения, включая оптимизацию процессов инжиниринга, ускорение создания виртуальных моделей, цифровых двойников, а также автокомплектующих, мы поняли, что можем создавать совершенно другие продукты с общим «генетическим кодом» с предыдущими технологиями, но имеющие более широкую сферу применения. Таким образом расширяется линейка влияния, что позволяет нам быть полезными большему количеству партнеров и создавать больше отечественных продуктов.

— Как будет реализован «полный цикл подготовки» от бакалавриата до магистратуры?

— Сегодня школа представляет собой уникальную образовательную экосистему, где фундаментальная подготовка сочетается с работой над реальными производственными задачами. Мы выстроили сквозную траекторию обучения от бакалавриата с упором на инженерные дисциплины до магистратуры с углубленной специализацией и возможностью участия в прикладных исследованиях.

При этом каждый студент с первого курса будет вовлечен в практическую деятельность, будь то разработка цифровых двойников сложных систем, работа с композитными материалами нового поколения или создание алгоритмов для автономного транспорта. Работа над проектами будет занимать порядка 50% учебного времени, что позволяет получать практические навыки наряду с теоретическими знаниями.

— Какие конкретно дисциплины и методики будут использоваться для обучения работе с ИИ в инженерии?

— В нашей школе мы выстроили систему подготовки инженеров, которая органично сочетает теоретическую базу с практическим применением ИИ-технологий. Это не просто добавление курсов по машинному обучению, а переосмысление всего инженерного образования.

Важно понимать: мы не обещаем волшебного превращения всех студентов в ИИ-экспертов. Наша цель — дать инженерам практические навыки работы с современными технологиями, чтобы они могли эффективно решать производственные задачи и сокращать сроки разработок. Опыт показывает, что такой подход действительно востребован промышленностью.

Мы не стремимся создать ассистентов для искусственного интеллекта или программное обеспечение в этом направлении. Мы стремимся сформировать качественную базу знаний, которая сможет быть использована в экосистеме ИИ. Нам важна вся собранная информация, потому что перед инженерами сейчас стоит очень важная задача — улучшить качество ответов и решений, которые может предоставить ИИ.

Одной из методик обучения будет прохождение всего цикла — от сбора данных и передачи информации до процессирования этой информации и получения ответов. Так будут созданы инструменты, которые могут быть использованы в других проектах. Также основными методиками обучения являются проектное обучение от идеи до прототипа за год и прямая коммуникация с индустриальными партнерами. Наши образовательные программы в большинстве своем разрабатываются совместно с индустриальными партнерами и ежегодно актуализируются, чтобы соответствовать быстро меняющимся технологическим реалиям.

— Как будет организована практическая подготовка студентов?

— Практическая подготовка в нашей школе строится по принципу «обучение через реальные проекты». Мы полностью переосмыслили традиционную модель инженерного образования, создав уникальную экосистему, где студенты с первого курса погружаются в профессиональную среду.

Каждый семестр студенты работают над задачами наших партнеров — технологических компаний. Это живые реальные проекты для индустрии. У нас есть современные лаборатории и «технологические полигоны» в лице действующих проектов, на основе которых студенты могут отрабатывать знания и навыки. Теперь студенты могут 50% времени своего учебного образования уделять проектной деятельности совместно с преподавателями из индустрии, хотя ранее этот процент был значительно ниже.

— Какие компании кроме КамАЗа и «Автотора» участвуют в проекте?

— Нас поддерживают такие компании, как «Авиа-Концепт», Terranica, ИЦ КамАЗ, «Экварта», «Три точки» и другие. Благодаря появлению новых партнерских отношений появляются и новые продукты — например, в области электроники.

— Гарантируют ли партнеры трудоустройство выпускников?

— Гарантия трудоустройства наших выпускников будет равна тому, насколько успешно мы выполняем совместные проекты. Поэтому мы сильно сосредоточены на качественной реализации продукта, параллельно подбирая подходящие кадры для дальнейшего удовлетворения потребностей индустрии. При надежно выстроенных отношениях между университетом и компанией-партнером мы как вуз, со своей стороны, гарантируем трудоустройство в тех проектах или тематиках, которые мы совместно с индустрией развиваем.

— Как будет организовано взаимодействие студентов с индустрией в процессе обучения?

— Взаимодействие с индустрией — это не просто дополнение к учебному процессу, а его фундамент. Мы выстроили комплексную систему сотрудничества, которая позволяет студентам с первого курса работать над реальными производственными задачами. Мы интегрируем проектные модули, специализированное наставничество от преподавателей—представителей индустрии, применение высокотехнологичного оборудования в инновационных лабораториях полного цикла.

Мы сознательно отказались от искусственных учебных заданий. Каждый наш студент к выпуску будет иметь портфолио из двух-трех реальных проектов для индустрии — это и есть их главное конкурентное преимущество на рынке труда.

— Какие конкретные технологии будут разрабатываться в школе?

— Передовая инженерная школа технологического лидерства представляет собой полноценный проектный офис, где студенты, магистры, инженеры и индустриальные партнеры будут совместно создавать технологии для повседневной жизни. Основа идеологии ПИШ технологического лидерства — это история успеха. Главная цель — дать нашим учащимся возможность стать причастными к созданию технологий и разработок, которыми мы пользуемся каждый день.

Новая структура станет точкой роста для стартапов и коллабораций с промышленностью. Московский политех за 160 лет стал надежным партнером для индустрии — от электромотоциклов и беспилотных шаттлов до проектов с «Автотор Холдингом», КамАЗом и другими лидерами.

— Как проект FDR12 будет интегрирован в образовательный процесс?

— Гибридный спортпрототип FDR12 стал ярким подтверждением технологических возможностей университета. У него высокая степень локализации: 70% компонентов произведены в России, причем значительная часть разработана и изготовлена непосредственно в лабораториях Московского политеха.

Конструкция автомобиля включает в себя гибридную силовую установку собственной разработки и несущую конструкцию собственного производства, выполненную из композитных материалов, углепластика, с наполнением из алюминиевых сот. FDR12 служит уникальной испытательной платформой для перспективных технологий, находящих применение в различных отраслях — от автомобилестроения до авиации и общего машиностроения.

Над проектом работали 26 человек, 80% из которых — студенты Московского политеха и магистры Передовой инженерной школы технологического лидерства. В команду вошли также представители разных факультетов. В скором времени планируется набор в команду, поэтому количество студентов, работающих над проектом, будет только расти.

Элина Попова