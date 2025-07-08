В поисках последних

На хребте Хамар-Дабан, в сердце Байкальского заповедника, обитает одна из самых загадочных и уязвимых популяций России — лесной подвид северного оленя. По оценкам ученых, здесь осталось не более 23 особей, и без срочных мер этот редкий краснокнижный вид может исчезнуть навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лесной подвид северного оленя в Байкальском государственном заповеднике

Фото: Китаев Алексей Валерьевич, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Лесной подвид северного оленя в Байкальском государственном заповеднике

Фото: Китаев Алексей Валерьевич, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»

2025 год стал переломным в его изучении: впервые за всю историю наблюдений ученые отправятся не только в летнюю, но и в зимнюю экспедицию, чтобы раскрыть тайны годового цикла жизни этих животных. Исследования проводятся при поддержке фонда «Озеро Байкал» и его партнеров, включая фонд «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness.

Кто такие эти северные олени?

Группировка оленей Хамар-Дабана относится к лесному подвиду северного оленя алтае-саянской популяции. Эта популяция насчитывает более 5 тыс. особей, которые встречаются в Горном Алтае, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Республике Алтай и Хакасии. На хребте Хамар-Дабан в Республике Бурятия также встречается группировка этого редкого вида. Именно здесь по границе Байкальского заповедника проходит восточная граница ареала распространения алтае-саянской популяции лесного подвида северного оленя. В Байкальском заповеднике это единственный представитель класса млекопитающих, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.

К настоящему времени на территории Байкальского заповедника, по экспертным данным научных сотрудников, встречается не более 23 особей, и, если не принять оперативных и эффективных мер по сохранению этой узколокальной группировки, вид может исчезнуть.

В 2021 году ученым удалось подтвердить присутствие хамар-дабанской группировки на новых участках заповедника: ради этого подтверждения ученым пришлось пройти 200 км пешком по горным маршрутам.

«Сегодня мы объявляем о старте сразу двух масштабных экспедиций — летней и зимней, используя комплексный подход к изучению ради сохранения,— объясняет генеральный директор фонда “Озеро Байкал” Анастасия Цветкова.— Северные олени Хамар-Дабана — не просто редкие животные, это древние хранители наших священных гор, последние представители уникальной группы, где каждый бесценен. Этот вид — важнейшее звено экосистемы хребта Хамар-Дабан и объект биологического разнообразия Байкала. Осознавать, что этих удивительных, сильных созданий осталось чуть больше двух десятков,— невыносимо, и наше сотрудничество с Байкальским заповедником — прямое отражение миссии фонда. Две грядущие экспедиции 2025 года — не только научные выезды, сбор генетического и биологического материала, преодоление сотен километров в том числе горной тундры. Это шанс заглянуть в тайную жизнь северного оленя, понять сложные, критические угрозы, которые его окружают, и найти эффективные решения».

Оба исследования исключительно важны и тесно связаны друг с другом. Так, летняя экспедиция пройдет по горному маршруту в местах обитания редкого вида. Научным сотрудникам предстоит обследовать около 100 км труднодоступных участков Байкальского заповедника. Полученные на этом этапе данные станут фундаментом для зимней работы, цель которой — раскрыть неизвестные ранее особенности зимовок лесного подвида северного оленя.

По следам северного оленя

Первая экспедиция — «По следам северного оленя» — стартует 28 июня и продлится десять дней. Ученые намерены преодолеть 400 км на автомобиле, 40 км на аэролодке и 15 км пешком, чтобы добраться до мест обитания этого редкого вида животного. Часть маршрута пройдет по следам миграции оленей по одному из сложнейших горных участков хребта Хамар-Дабан. В состав экспедиции войдут опытные биологи и охотоведы. Цель экспедиции — подтвердить известные места обитания, обнаружить новые и собрать данные для разработки мер по сохранению вида.

В первую очередь ученым предстоит анализировать данные космомониторинга: полученные заранее снимки из космоса потребуют анализа на месте — в экспедиции. Ученым предстоит сравнивать данные космомониторинга с существующими снежниками, то есть с местами концентрации северного оленя в начале летнего периода.

Второй задачей станет проверка действующих фотоловушек и их переустановка на новый сезон — это необходимо для мониторинга активности животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотоловушка в Байкальском государственном заповеднике

Фото: Китаев Алексей Валерьевич, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Фотоловушка в Байкальском государственном заповеднике

Фото: Китаев Алексей Валерьевич, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»

Третья задача в обязательной программе экспедиции — сбор экскрементов, чтобы ученые могли определить и оценить, подвержены ли олени влиянию паразитов.

Кроме того, в рамках экспедиции научные сотрудники проведут обновление трех искусственных солонцов. Минеральная подкормка необходима животным не только для восполнения солевого баланса в организме, но и для переваривания пищи. Особенно в минеральной подкормке нуждаются стельные и кормящие самки. Одним из факторов, влияющих на рождаемость и выкармливание оленят, является наличие питательных элементов, участвующих в обмене веществ самок.

Где зимует северный олень?

Вторая экспедиция — «Где зимует северный олень?» — запланирована на ноябрь—декабрь 2025 года. Экспедиции подобного рода ранее не проводились, науке фактически ничего не известно о зимовке северных оленей.

Для этой работы понадобится вертолет. Сначала члены экспедиции совершат облет потенциальных мест обитания этих уникальных редких животных и проведут авиаучет обнаруженных особей. Затем высадятся на научном стационаре в горной местности (возвращаться назад будут на лыжах).

Первоочередная задача зимней экспедиции — установить места концентрации и зимовки северных оленей методами авиаучета, наземного обследования и установки фотоловушек для мониторинга. В рамках экспедиции научным сотрудникам предстоит определить «выдува» — места, где отсутствует снежный покров, а также собрать экскременты для определения влияния фауны паразитов на состояние группировки лесного подвида северного оленя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лесной подвид северного оленя Хамар-Дабана в Байкальском государственном заповеднике

Фото: Китаев Алексей Валерьевич, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Лесной подвид северного оленя Хамар-Дабана в Байкальском государственном заповеднике

Фото: Китаев Алексей Валерьевич, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»

«Зимой подходы к горной тундре крайне труднодоступны, организовать пеший мониторинг, даже на лыжах, очень сложно: зимовий для работы практически нет,— говорит руководитель экспедиции Алексей Китаев.— Вот почему мы решили использовать авиацию для доставки к научному стационару в тундре. Пока мы знаем точно: летом эти животные постоянно находятся в горной тундре. Наши летние фотоловушки фиксируют его до октября-ноября, но потом их карты памяти переполняются. Часть камер из-за морозов зимой не работают, хотя на них есть записи северного оленя уже с апреля».

То есть зимовка северного оленя — полная загадка для науки. Впрочем, одно понятно наверняка: главная угроза для этой группировки с ноября по апрель — это обильные снега в лесу и на перевалах. «Мы предполагаем, что олени держатся на “выдувах” — участках, где снега мало или нет совсем, но мы никогда не обследовали эти места и не знаем размеры этих площадей, есть ли у оленей корм, какие там хищники. Все это нам только предстоит узнать»,— надеется Алексей Китаев.

Обе экспедиции дадут ученым полную картину годового цикла жизни группировки северных оленей, что абсолютно необходимо для ее сохранения. По лабораторным анализам собранных экскрементов можно будет узнать о наличии паразитов и об их влиянии на организм животного. Летом ученые смогут оценить репродуктивный успех и выяснить, если в группе телята: для этого потребуется визуальный осмотр стада северного оленя и анализ данных (фото и видео), полученных фотоловушками. Зимой ученые смогут оценить зимнюю смертность оленей от хищников, голода и даже стресса. Кроме того, сравнив данные двух сезонов, можно будет понять полный спектр факторов, угрожающих популяции.

Что дальше?

Ученые планируют создать точную карту мест обитания северного оленя, оценить площади каждого из этих мест и количество ресурсов в нем. Более того, результатом годового труда исследователей должен стать портрет современного состояния популяции хамар-дабанской группировки лесного подвида северного оленя, встречающегося на территории Байкальского заповедника, а также обновленная система мониторинга и разработка научно обоснованных мер по сохранению вида.

Также в планах ученых — мечение северных оленей спутниковыми ошейниками в 2026 году. Это безопасное устройство для самих животных и притом исключительно полезное — для науки и дальнейших отслеживаний перемещений и выявления путей миграции и даже угроз.

Кроме того, члены экспедиции намерены резюмировать свой практический труд в научных статьях и организовать серию семинаров для специалистов по охране вида, чтобы донести результаты и рекомендации.

«Мы ожидаем, что главным итогом совместной работы летней и зимней экспедиций 2025 года станет первая в истории комплексная научная база для сохранения хамар-дабанской группировки северного оленя,— делится планами Анастасия Цветкова.— Эти взаимодополняющие данные нужны для охраны вида. Они станут основой плана конкретных действий по предотвращению исчезновения уникального краснокнижного вида оленя на берегах Байкала».

Подготовлено при поддержке фонда «Озеро Байкал»