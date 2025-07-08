Тайны северных недр

Ученые Кольского научного центра РАН провели комплексное изотопно-геохронологическое исследование малосульфидного платино-палладиевого месторождения Северный Каменник, сформировавшегося около 2,5 млрд лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В журнале Doklady Earth Sciences опубликована статья сотрудников Геологического института КНЦ РАН Павла Серова, Тамары Баяновой и Алексея Корчагина. Они впервые установили возраст формирования и последующего преобразования крупного платино-палладиевого месторождения Северный Каменник на Кольском полуострове. Это месторождение, входящее в состав Федорово-Панского расслоенного комплекса, одного из крупнейших в Европе комплексов такого типа, долгое время оставалось белым пятном в геохронологической летописи региона, несмотря на его экономическую значимость и высокий промышленный потенциал.

Результаты комплексного исследования основаны на применении двух независимых методов изотопной геохронологии — самарий-неодимовом Sm-Nd и уран-свинцовом U-Pb (ID-TIMS) — к образцам горных пород, непосредственно связанных с промышленной платинометалльной минерализацией. Анализ габброноритов, залегающих под основным рудным телом в нижнем расслоенном горизонте комплекса, позволил установить их Sm-Nd возраст в 2498 ± 46 млн лет, со значением эпсилон-неодима Nd(T), равным –1,4, что указывает на определенную роль корового вещества в их формировании. Надежный геохронологический результат был получен и по рудным габброноритам, несущим промышленные концентрации платиноидов и золота: их Sm-Nd возраст составил 2484 ± 26 млн лет (Nd(T) = –1,0), что в пределах погрешности совпадает с результатом высокоточного U-Pb датирования цирконов, извлеченных из этих же пород — 2497 ± 4 млн лет. Такое совпадение возрастов, полученных независимыми методами, является убедительным доказательством формирования рудоносных пород Северного Каменника на рубеже около 2,5 млрд лет назад, в палеопротерозое. Исследование метаморфических минералов апатита и цоизита в этих древних габброноритах зафиксировало эпизод преобразования пород на рубеже 1,95–1,96 млрд лет назад. Этот возрастной рубеж соответствует времени масштабных метаморфических событий, которые затронули большую часть Фенноскандинавского щита и многие крупные промышленные платиноидно-медно-никелевые комплексы Кольского региона. Новые данные не только заполняют пробел в датировании непосредственно самого месторождения Северный Каменник, последнего из разведанных месторождений Федорово-Панского комплекса и утвержденного в ГКЗ в 2015 году, но и надежно встраивают его в общую модель эволюции промышленных платиноидно-медно-никелевых комплексов Кольского региона.

С практической точки зрения эта работа крайне актуальна: точное знание возраста формирования и метаморфизма критически важно для построения достоверных геологических моделей месторождения и поиска аналогичных объектов в других малоизученных районах Арктики.

В условиях растущего интереса к Арктике и диверсификации поставок стратегических металлов такие данные являются не просто научной находкой, а основанием для стратегических инвестиций.

Если все пойдет по плану, уже к 2027 году здесь начнется добыча, а Северный Каменник превратится из объекта научного интереса в экономическую опору российской Арктики.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки