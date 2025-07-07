Прорыв в резинотехнике

Группа ученых из Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА разработала материал на основе синтетического полиизопрена, который может стать достойной заменой натуральному каучуку в производстве шин и других резиновых изделий. Уникальность разработки заключается в том, что новый материал не только соответствует, но и превосходит природный аналог по ключевым характеристикам, таким как когезионная прочность — прочность сырой резиновой смеси. Данный показатель является одним из важнейших технологических свойств при производстве таких изделий, как крупногабаритные шины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Как отмечает один из авторов исследования, преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Сергей Чернышов: «Наша разработка позволяет решить одну из главных проблем синтетического изопренового каучука — низкую когезионную прочность самого каучука и резиновой смеси (сырой резины) на его основе. Добавление всего 7% полиэтилена высокой плотности делает эластомерный материал вдвое прочнее натурального каучука на этапе производства, что особенно важно для крупногабаритных и цельнометаллических шин».

Натуральный каучук долгое время оставался незаменимым полимером для ответственных изделий, таких как авиационные и грузовые шины. Однако его производство зависит от природных условий, а синтетические аналоги до сих пор уступали по свойствам. Ученые РТУ МИРЭА нашли решение, совмещая синтетический полиизопрен с полиэтиленом. Это не только улучшает свойства эластомерного материала на их основе, но и делает технологию более простой и экологичной, так как не требует применения токсичных химических веществ.

«Мы доказали, что физическое смешивание полимеров может быть не менее эффективным, чем химические методы,— добавляет Людмила Люсова, заведующая кафедрой химии и технологии переработки эластомеров имени Ф. Ф. Кошелева из РТУ МИРЭА, доктор технических наук, профессор.— При этом наш материал сохраняет все эксплуатационные характеристики, присущие резине на основе натурального каучука, а по устойчивости к динамическим нагрузкам даже превосходит его на 28%».

Разработка уже вызвала интерес у промышленников, так как ее внедрение не требует перестройки производственных линий. Новый материал может сократить зависимость от импорта натурального каучука и повысить качество резиновых изделий.

Ученые РТУ МИРЭА продолжают исследования, чтобы расширить область применения своего изобретения и сделать его доступным для различных отраслей промышленности. Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом международном научном журнале «Военно-технический вестник» (Vojnotehniki glasnik / Military Technical Courier).

Сергей Чернышов, ассистент кафедры ХТПЭ ИТХТ РТУ МИРЭА, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— В чем принципиальное отличие нового материала от существующих синтетических аналогов?

— Существующие синтетические аналоги схожи с натуральным каучуком по структуре полимера, но отличаются по свойствам. Они уступают натуральному каучуку прежде всего по когезионной прочности самого каучука и резиновых смесей на его основе — очень важной характеристике технологичности материала. Материал, который разработали, не уступает натуральному каучуку по данному показателю. Принципиальное отличие нового материала состоит в том, что это смесь полимеров — смесевая эластомерная композиция.

— Почему до сих пор не удавалось создать полноценную замену натуральному каучуку?

— Последние несколько десятилетий для решения данной проблемы шли по пути химической модификации синтетических аналогов. Но в конечном счете химически модифицированные синтетические аналоги не дошли до промышленного выпуска (не нашли дальнейшего развития) по разным причинам: канцерогенность и токсичность модификации, неудовлетворительная технологичность, а также сложности при масштабировании до реального производства. В настоящее время ни один из способов данной модификации не показал требуемую эффективность в промышленных условиях.

— Как добавление всего 7% полиэтилена радикально меняет свойства материала?

— Механизм усиления на данный момент уточняется. Хорошее распределение и диспергирование полиэтилена в матрице каучука и большое межфазное взаимодействие этих полимеров обеспечивают упрочнение синтетического изопренового каучука. Размер включений полиэтилена в среднем составляет несколько сотен нанометров. Именно такое содержание полиэтилена позволяет сохранить эластические свойства материала.

— Какие преимущества дает новая технология с экологической точки зрения?

— Предложенная технология модификации, то есть использование смесей полимеров (совмещение синтетического изопренового каучука с полиэтиленом), не требует применения токсичных химических веществ. Более того, в рамках этой модификации можно использовать вторичный полиэтилен, что увеличивает экологичность технологии.

— Какие перспективные области применения, кроме шин, рассматривают ученые?

— Разработанный нами эластомерный материал можно использовать в тех же областях применения, где используется натуральный каучук. Это резинотехнические изделия (например, резиновые изделия систем подвески автомобилей), изделия медицинского (например, медицинские трубки), пищевого, бытового и спортивного назначения. Более того, резина на основе разработанного материала имеет лучшую грибостойкость, чем резина на основе натурального каучука

— Потребует ли внедрение материала перестройки существующих производственных линий?

— Не потребуется дополнительных технологических операций или перестройки существующих производственных линий при его промышленном производстве и применении.

— Какой следующий этап исследований планирует команда РТУ МИРЭА?

— Следующим этапом исследований будет являться уточнение механизма усиления каучуков полиэтиленом, установление зависимости выходных характеристик эластомерных материалов от молекулярно-структурных параметров полиэтилена, а также расширение промышленного применения разработанного материала. Отдельным этапом исследований будет опробование использования вторичного полиэтилена для улучшения свойств эластомерных материалов на основе синтетического изопренового каучука.

Подготовила пресс-служба РТУ МИРЭА