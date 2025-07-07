«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В последние несколько недель произошли большие изменения на отечественном фондовом рынке, связанные с ожиданием решения российского ЦБ по ключевой ставке. Рынок дисконтирует ее обязательное снижение. Какие бумаги в этом контексте становятся более привлекательными? На что обратить внимание инвесторам? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со стратегом инвестиционной компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Кто-то говорит о снижении ключевой ставки на 100, некоторые на 200 базисных пунктов. Какие у вас ожидания, на что ориентироваться инвесторам?

Сергей Суверов: Российский фондовый рынок в последнее время напоминает минное поле: то новости о санкциях, то о национализациях, то об отмене дивидендов. Снижение ключевой ставки, которое сейчас обсуждается и финансистами, и представителями Центрального банка, может стать стимулом и драйвером для роста, причем речь идет как об облигациях, так и об акциях. Представители Центрального банка дали понять, что обсуждается более широкий шаг в уменьшении ставки чем 1%, так что 25 июля регулятор может уменьшить ее и на 2%. Более привлекательными становятся акции закредитованных компаний, например, застройщиков. Так, «Самолет» недавно успешно разместил рублевые облигации на 15 млрд руб., и для девелоперов, «Самолета», для АФК «Система» это достаточно позитивно. Кроме того, выиграют компании с достаточно большим инвестиционным портфелем, например, «Ренессанс Страхование». Как раз для таких облигаций снижение ключевой ставки даст достаточно большой эффект.

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