«Идея на миллион с Олегом Богдановым»
Снижение ключевой ставки и российский рынок акций
В последние несколько недель произошли большие изменения на отечественном фондовом рынке, связанные с ожиданием решения российского ЦБ по ключевой ставке. Рынок дисконтирует ее обязательное снижение. Какие бумаги в этом контексте становятся более привлекательными? На что обратить внимание инвесторам? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со стратегом инвестиционной компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Олег Богданов: Кто-то говорит о снижении ключевой ставки на 100, некоторые на 200 базисных пунктов. Какие у вас ожидания, на что ориентироваться инвесторам?
Сергей Суверов: Российский фондовый рынок в последнее время напоминает минное поле: то новости о санкциях, то о национализациях, то об отмене дивидендов. Снижение ключевой ставки, которое сейчас обсуждается и финансистами, и представителями Центрального банка, может стать стимулом и драйвером для роста, причем речь идет как об облигациях, так и об акциях. Представители Центрального банка дали понять, что обсуждается более широкий шаг в уменьшении ставки чем 1%, так что 25 июля регулятор может уменьшить ее и на 2%. Более привлекательными становятся акции закредитованных компаний, например, застройщиков. Так, «Самолет» недавно успешно разместил рублевые облигации на 15 млрд руб., и для девелоперов, «Самолета», для АФК «Система» это достаточно позитивно. Кроме того, выиграют компании с достаточно большим инвестиционным портфелем, например, «Ренессанс Страхование». Как раз для таких облигаций снижение ключевой ставки даст достаточно большой эффект.
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