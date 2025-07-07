У посетителя фестиваля бардовской песни на Мастрюках случился сердечный приступ

Вчера, 6 июля, на Мастрюковских озерах спасатели провели экстренную транспортировку посетителя проходившего там Всероссийского фестиваля бардовской песни. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«У мужчины случился сердечный приступ. Пострадавшего оперативно передали медикам»,— заявили в ведомстве.

В эвакуации активно помогали участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Алексей Алексеев