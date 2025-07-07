У посетителя фестиваля бардовской песни на Мастрюках случился сердечный приступ
Вчера, 6 июля, на Мастрюковских озерах спасатели провели экстренную транспортировку посетителя проходившего там Всероссийского фестиваля бардовской песни. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«У мужчины случился сердечный приступ. Пострадавшего оперативно передали медикам»,— заявили в ведомстве.
В эвакуации активно помогали участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей.