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У посетителя фестиваля бардовской песни на Мастрюках случился сердечный приступ

Вчера, 6 июля, на Мастрюковских озерах спасатели провели экстренную транспортировку посетителя проходившего там Всероссийского фестиваля бардовской песни. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«У мужчины случился сердечный приступ. Пострадавшего оперативно передали медикам»,— заявили в ведомстве.

В эвакуации активно помогали участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Алексей Алексеев