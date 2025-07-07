Сити-менеджер Уфы будет выделять гранты на поддержку СВО и «добрые дела»

В Уфе утвердили порядок предоставления грантов главы администрации города на реализацию социально значимых проектов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Гранты предоставляются в нескольких номинациях. Общий бюджет программы не указан. Объем финансирования грантов будет определен при планировании городского бюджета.

Поддержку будут предоставлять по итогам конкурса. Самая большая сумма (до 600 тыс. руб.) предусмотрена для победителя в номинации «Уфа вместе» — среди инициаторов проектов, направленных на помощь и поддержку участников СВО и членов их семей. Для победителя в номинации «Добрые дела для Уфы» выделяется до 500 тыс. руб., «Наше будущее» — до 200 тыс. руб. Направлениями проектов во второй и третьей номинациях может быть в том числе социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, в том числе участников СВО, их семей и беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, сохранение и пропаганда традиционных семейных ценностей, работа с молодежью, патриотическое т военно-патриотическое воспитание увековечение памяти жертв политических репрессий, охрана окружающей среды и защита животных, сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

В конкурсе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе территориальные общественные самоуправления со статусом юридического лица.

Назначенный мэрией экспертный совет будет оценивать каждый заявленный проект, учитывая его актуальность, социальную значимость и новизну, логическую связность, реалистичность и реализуемость, экономическую эффективность, собственный вклад инициатора и дополнительные ресурсы.

Организатор конкурсного отбора — управление по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии.

Мэрия планирует контролировать целевое использование субсидии и достижение результатов ее предоставления.

Майя Иванова