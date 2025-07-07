Жительница села в Курской области рассказала СКР об ударе БПЛА ВСУ

В пресс-службе СКР рассказали «Ъ» про расследование уголовного дела об атаке украинского БПЛА по жителям села Нижний Мордок в Курской области. В результате пострадала мирная жительница. Следствие квалифицирует произошедшее как теракт.

Удар по селу произошел 4 июля. Пострадавшая рассказала, что находилась в доме вместе со своей семьей, когда услышала жужжание беспилотника. Она поднялась на второй этаж, проверить, куда летит аппарат. В этот момент женщина услышала взрыв. В результате ей прилетели два осколка в ногу. Следователи назначили судмедэкспертизу для определения степени тяжести вреда потерпевшей.

4 июля Минобороны сообщало об уничтожении 16 украинских БПЛА в небе над Курской областью. 12 перехватили в ночь с 3 на 4 июля. Еще один средства ПВО сбили в период с 18:00 по 20:00 мск. Последние три беспилотника взорвали с 20:00 по 23:00 мск.

Никита Черненко