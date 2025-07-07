На выборы в городской совет Оренбурга выдвинуты 444 кандидата

На выборы в городской совет Оренбурга заявлены 444 кандидата. Это представители различных партий и самовыдвиженцы, сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Единая Россия» выдвинула 117 кандидатов, «Новые люди» — 83, «Коммунисты России» — 76, КПРФ — 59, «Справедливая Россия — За правду» — 56, ЛДПР — 51. Самовыдвиженцев всего два.

В других муниципальных образованиях Оренбургской области выдвинут 3151 кандидат. «Единая Россия» представлена 2645 кандидатами, самовыдвиженцев — 417, КПРФ — 41, «Справедливая Россия — За правду» — 35, «Новые люди» — 7, ЛДПР — 4 и «Партия пенсионеров» — 2.

Период выдвижения кандидатов в Орский городской совет завершается 8 июля в 18:00, а в Оренбургский городской совет — 9 июля в 18:00.

Георгий Портнов