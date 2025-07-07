Астраханка стала фигуранткой дела о мошенничестве при получении соцвыплат

Следственный отдел по Советскому району Астрахани СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении 26-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в мае позапрошлого года фигурантка предоставила необходимые документы в центр социальной поддержки населения Советского района Астрахани. В бизнес-плане она указала, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг фото- и видеосъемки.

На самом деле фигурантка не собиралась выполнять условия социального контракта и потратила на личные нужды выданные ей более 280 тыс. руб. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов