Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сбытчиков наркотиков

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, пытавшихся продать крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, весной 2025 года, фигуранты, получив от неустановленного лица наркотик, спрятали его в тайник на участке автодороги «Б.Камы – Заюрчим». Однако продать наркотик потребителям не удалось, поскольку о преступлении стало известно сотрудникам полиции, которые задержали соучастников и изъяли из незаконного оборота свыше 3,7 кг наркотических средств.

За данные преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 25 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.