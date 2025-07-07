Спасатели тушат пожар в цехе Самарского подшипникового завода
Сегодня, седьмого июля, в цехе № 8 Самарского подшипникового завода произошел пожар. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Сообщение о ЧП на ул. Калинина, 1 в Советском районе Самары поступило спасателям в 10:21 (MSK+1). Прибывшие на место пожарные установили, что в подвальном помещении происходит горение масла в емкости 12 куб. м. Площадь пожара составила 50 кв. м.
В 11:33 объявлена локализация пожара. Погибших и пострадавших нет. К борьбе с огнем привлечено 75 человек и 20 единиц техники.