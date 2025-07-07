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Спасатели тушат пожар в цехе Самарского подшипникового завода

Сегодня, седьмого июля, в цехе № 8 Самарского подшипникового завода произошел пожар. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сообщение о ЧП на ул. Калинина, 1 в Советском районе Самары поступило спасателям в 10:21 (MSK+1). Прибывшие на место пожарные установили, что в подвальном помещении происходит горение масла в емкости 12 куб. м. Площадь пожара составила 50 кв. м.

В 11:33 объявлена локализация пожара. Погибших и пострадавших нет. К борьбе с огнем привлечено 75 человек и 20 единиц техники.

Сабрина Самедова