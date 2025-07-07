В Волгограде пострадала трехлетняя девочка после падения из окна дома

В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате падения из окна жилого дома пострадала трехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Девочка выпала из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома по ул. Таращанцев накануне, 6 июля. Пострадавшую с телесными повреждениями увезли в лечебное учреждение.

Как выяснилось, девочка облокотилась на москитную сетку, а та не выдержала веса ребенка. Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося.

Павел Фролов