Гладков поручил организовать охрану имущества эвакуированных в ПВР жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил организовать охрану имущества жителей в приграничных селах. По его словам, в некоторых населенных пунктах нет полицейских, а эвакуированные в пункты временного размещения жители переживают за свои дома.

«Очень много жителей ко мне подходило, в том числе последние два дня, и говорят: ''Вячеслав Владимирович, мы выехали в ПВР, наши дома остались без защиты, полицейских нет''»,— сказал господин Гладков на заседании правительства.

В пример он привел поселки Муром и Мокрая Орловка, в которых нет полицейских, и жителям некуда пойти, «кроме как к главе сельского поселения».

Полина Мотызлевская