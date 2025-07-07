В Самарской области ликвидировали две свалки на землях сельхозназначения

В Волжском районе проведены работы по ликвидации двух несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Свалки в районе сел Лопатино и Черноречье были обнаружены специалистами ведомства еще в 2023 году. Правообладателям земельных участков были объявлены предостережения о необходимости соблюдения требований земельного законодательства. Им предложили принять меры по устранению свалок.

В настоящее время, как выяснилось в ходе повторной проверки, захламления ликвидированы. Почва освобождена от строительных и твердых бытовых отходов на общей площади 750 кв. м.

Алексей Алексеев