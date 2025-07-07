В Ярославской области в ДТП с питбайком пострадал подросток
В Переславль-Залесском округе в результате аварии с участием автомобиля и питбайка был госпитализирован 14-летний подросток. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото: УМВД по Ярославской области
По информации правоохранителей, 6 июля в селе Большая Брембола подросток, управляя спортинвентарем, не уступил дорогу автомобилю Omoda при выезде с прилегающей территории.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении УМВД.