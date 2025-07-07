Перебои в работе интернета на Камчатке объяснили военными учениями

Власти Камчатки прокомментировали жалобы местных жителей на сбои в работе интернета. Губернатор Владимира Солодова заявили, что «неудобства, связанные с перебоями... и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности». Совместные учения Минобороны и «смежных структур» помогли определить «меры по предотвращению угроз террористического и диверсионного характера», говорится в сообщении регионального правительства.

В мае камчатское министерство цифрового развития предупреждало о замедлении интернета во время ремонта волоконно-оптической линии, соединяющей полуостров с материком. В Усть-Большерецком районе, где кабель выходит на сушу, размыло берег. До июля интернет должен был работать штатно, однако «в начале июля ВОЛС переключат на новый кабель», писало агентство «Камчатка-Информ».

В краевом правительстве пообещали гражданам, что в столице и городе Елизово развернут публичные точки Wi-Fi. Такие же точки могут появиться в Вилючинске, решение пока не принято.