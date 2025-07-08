Самозапрещенный прием

Самозапрет на кредиты для физических лиц был введен в России 1 марта 2025 года. За четыре месяца опцией воспользовалось 12,7 млн россиян, в том числе 585 тыс. жителей Санкт-Петербурга. По этому показателю город уступает только Москве и Московской области. Правда, как говорят эксперты, новшество уже породило новый вид мошенничества: теперь средства граждан пытаются похитить под предлогом помощи в установке или снятии самозапрета на оформление кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первая реакция

Эксперты рассказывают, что банки и МФО в первые дни после введения процедуры сталкивались с большим числом попыток взять кредит при установленном самозапрете. Как сообщают в пресс-службе Союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), одни физические лица делали это из-за того, что забыли о самозапрете, другие из «спортивного интереса», а третьи — из «потребительского экстремизма». Известны случаи, когда число заявок в различные организации могло доходить до 100 на одного кредитора.

Тем не менее, как утверждает начальник управления по работе с частным капиталом ПАО «РосДорБанк» Татьяна Росолько, банки и МФО быстро подстроились под новые условия. В различных организациях были введены системы автоматической проверки, сверяющие данные клиента с данными Национального бюро кредитных историй (НБКИ). После ряда случаев, когда клиенты устанавливали самозапрет и брали кредит в один день, меры проверки были усилены. На текущий момент, по данным госпожи Росолько, в целом в банки поступает менее 1% заявок на кредитования от лиц с установленным самозапретом.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров также подтверждает наличие алгоритмов, выявляющих клиентов с установленным самозапретом. По словам эксперта, такие технологии были подготовлены заблаговременно, до вступления закона в силу. Подобные аналитические системы также позволяют отклонять заявки клиентов, имеющих самозапрет, в автоматическом режиме.

Представители банков и МФО сходятся на том, что введение самозапрета на кредиты в целом почти не сказалось на работе организаций. Господин Макаров, ссылаясь на данные ЦБ РФ за апрель 2025 года, утверждает, что только 1% от всех граждан, установивших самозапрет, являются клиентами кредитных организаций. Клиентам МФО важно иметь быстрый доступ к заемным средствам, что невозможно при самозапрете: снятие ограничений занимает гораздо больше времени, чем их наложение. Генеральный директор Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Артем Быков также апеллирует к апрельскому анализу Центробанка. По словам эксперта, 26% лиц, установивших самозапрет, никогда не оформляли кредиты и займы, еще 44% — не имеют текущих кредитных обязательств. При этом, отмечает господин Быков, основу клиентской базы МФО составляют заемщики, регулярно берущие займы и кредиты, которым подобный инструмент не нужен.

Новая система — новые проблемы

На еще одну проблему обращает внимание господин Быков: почти с самого вступления в силу законов, регулирующих самозапрет, многие клиенты столкнулись с мошенничеством, связанным с этой процедурой. Согласно данным собственного исследования, эксперт отмечает, что уже к середине марта каждый шестой россиянин (15,8%) столкнулся с попытками мошенников похитить средства под предлогом помощи в установке или снятии самозапрета на оформление кредита. Еще 2,4% граждан слышали о подобных попытках от знакомых и родственников. По подобной схеме мошенники действуют через звонки, СМС, мессенджеры, письма на электронную почту и другими способами. Также эксперт указывает на низкую эффективность самозапрета в случае мошеннических схем с применением социальной инженерии, ведь когда жертва обрабатывается на протяжении нескольких месяцев, ее легко уговорить снять запрет.

Самозапрет и самоконтроль

Тем не менее большинство экспертов сходятся на мнении, что введение самозапрета несет больше пользы для граждан. Госпожа Росолько выделяет три главных достоинства. Во-первых, данная мера эффективно противостоит мошенничеству, особенно защищая пожилых людей и тех, кто плохо разбирается в цифровых технологиях. По словам эксперта, уже можно говорить о снижении числа случаев мошенничества после введения процедуры. Во-вторых, самозапрет позволяет избежать импульсивных решений, не поддаваться на уговоры продавцов и рекламные предложения по рассрочке. В-третьих, это служит полезным инструментом для тех, кто хочет контролировать собственные финансы и не набирать долгов.

Финансовый консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Сергей Даньков видит плюсы и в увеличенном сроке снятия самозапрета. Эксперт уверен, что «период охлаждения» напоминает о возможном воздействии преступников, позволяет клиенту принять осознанное решение, оценить собственную кредитную нагрузку. Также это исключает случаи одномоментного снятия запрета и оформления кредита, что также может привести к затруднениям с получением клиентом средств.

Генеральный директор НКО «МОБИ.Деньги» Мария Красенкова отмечает эффективность работы этой системы за границей. В США, например, самозапрет на кредиты можно оформить с 2018 года. По словам эксперта, международный опыт показывает: популяризация сервиса и его эффективность зависят от информационной активности регулятора и кредитных организаций.

Андрей Кащавцев