Челябинск в середине рейтинга городов с самыми высокими зарплатами

Челябинск оказался на 52 месте в рейтинге 100 городов по уровню зарплат. Отрасль с самыми высокими доходами работников – «Банки и финансовые услуги», в среднем специалисты зарабатывают 100 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании «РИА Новости».

Лидирующим городом в рейтинге по уровню зарплат является Южно-Сахалинск. Там сотрудники добывающих предприятий зарабатывают в среднем 445 тыс. руб. На втором месте — Москва, где работники банков и финансисты получают 293 тыс. руб. в месяц.

Магнитогорск оказался на 59 месте. Самые высокооплачиваемые специалисты в этом городе — ученые. Их зарплаты в среднем составляют 97 тыс. руб.

Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2025 года. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Степан Смирнов