В Самарской области 388 участков для многодетных семей не обеспечили инфраструктурой
Прокуратура Большечерниговского района проверила соблюдение прав многодетных семей на льготное предоставление земельных участков. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов проверки, 388 земельных участков, сформированных в селе Большая Черниговка для предоставления многодетным семьям, оказались не обеспечены дорожной инфраструктурой и системой водоснабжения.
Районный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на районную администрацию и правительство Самарской области обязанности по обеспечению участков объектами инфраструктуры.
«Иск сейчас находится на рассмотрении в Большеглушицком районном суде»,— заявили в прокуратуре.