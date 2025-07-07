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В Самарской области 388 участков для многодетных семей не обеспечили инфраструктурой

Прокуратура Большечерниговского района проверила соблюдение прав многодетных семей на льготное предоставление земельных участков. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов проверки, 388 земельных участков, сформированных в селе Большая Черниговка для предоставления многодетным семьям, оказались не обеспечены дорожной инфраструктурой и системой водоснабжения.

Районный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на районную администрацию и правительство Самарской области обязанности по обеспечению участков объектами инфраструктуры.

«Иск сейчас находится на рассмотрении в Большеглушицком районном суде»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев