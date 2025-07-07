Мирный житель ранен при ударе дрона в Белгородской области

Украинский дрон ударил по «Газели» в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области. Ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, водитель «Газели» получил множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Его передали бригаде скорой помощи. Машина также получила повреждения.

Накануне господин Гладков рассказал об ударе БПЛА по автомобилю на участке дороги Шебекино — Белгород. Два человека, находившиеся внутри, погибли. Машина полностью сгорела.