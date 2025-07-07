Челябинца осудили условно за падение ребенка в яму с горячей водой

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по делу о падении ребенка в яму с горячей водой. Виновным в получении ожогов несовершеннолетним признан диспетчер АО «УСТЭК-Челябинск». Ему назначено два года условного лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд и следствие установили, что в ноябре 2024 года диспетчер умышленно проигнорировал многократные сообщения горожан об аварии на теплосетях во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту, не поручил подчиненным работникам оградить опасный участок, выставить сигнальные средства и наблюдающего дежурного для обеспечения безопасности местных жителей. В результате вечером 11-летний мальчик во время прогулки провалился в яму с горячей водой. Он получил 35% ожогов тела, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Диспетчер УСТЭК признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Приговор не вступил в законную силу.