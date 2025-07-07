Предприятия Челябинской области представили инновационную технику на «Иннопроме»

Делегация Челябинской области начала работу на выставке «Иннопром-2025». На стенде региона представлены передовые разработки предприятий Южного Урала, сообщает пресс-служба областного правительства.

В центре внимания — робототехнические решения, включая роботов-манипуляторов и комплексы для обучения. Особое место занимает новый консольно-портальный робот GR-40, который с мая 2025 года выпускается на челябинском «Заводе роботов».

Также представлена инновационная спецтехника. ООО «ДСТ-Урал» показало мобильное средство пожаротушения тяжелого класса, разработанное по инициативе МЧС России. Кроме того, на выставке можно увидеть ратрак «Синара-400», созданный совместно с компанией «Синара», который предназначен для подготовки горнолыжных трасс и способен преодолевать уклоны до 45 градусов.

На стенде Челябинской области можно ознакомиться с зоной будущего кластера промышленных предприятий. Она представлена гранд-макетом кластера «Смарт элемент».