В Правила благоустройства Самары вносят пункты о перемещении автомобилей и внешнем виде киосков

В Правила благоустройства Самары внесут два пункта. Один связан с перемещением автомобилей, второй — с внешним видом нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы Самары, один из пунктов «разрешает перемещать личный транспорт, если он мешает уборке, очистке кровель, вывозу мусора, ремонту дорог и дворов». Перемещение будет осуществляться в зоне видимости, без эвакуации на штрафстоянку и без штрафа. Перестановкой автомобилей займутся официальные организации, имеющие технику для таких работ.

Второй пункт — вводятся обязательные требования о согласовании внешнего вида нестационарных торговых объектов. «В современном городе не должно быть разномастных ларьков, собранных из подручных материалов, эпоха рынков 90-х давно закончилась, и пора к этому привыкать. Этот раздел будет вступать в силу постепенно, чтобы у всех владельцев торговых точек было время привести их в порядок», — отмечает Иван Носков.

Руфия Кутляева