В Пензенской области с начала 2025 года 156 раз нарушили лесное законодательство

В Пензенской области с начала этого года зафиксировали 156 случаев нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

Так, 63 случая связаны с заготовкой древесины, 56 — с нарушением правил пожарной безопасности в лесах. 20 протоколов составлено из-за захламления земель государственного лесного фонда.

Только за минувшую неделю в области специалисты выявили шесть нарушений различного типа. В ведомстве отметили, что в регионе насчитывается 965 тыс. га земель государственного лесного фонда.

Павел Фролов