В Кургане задержали топ-менеджера компании «Корвет» по подозрению в коррупции

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали руководителя управления материально-технического снабжения АО «Акционерная компания "Корвет"». Его подозревают в получении коммерческого подкупа, сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2018 по 2022 год топ-менеджер «Корвет» получал деньги за лоббирование интересов сторонних компаний при заключении договоров поставки и отгрузки товаров, а также за приоритетный выбор некоторых организаций при проведении торгов. Общая сумма полученных взяток составила более 1,3 млн руб.

Уголовное дело в отношении сотрудника «Корвета» возбуждено по п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение управляющим лицом денег за совершение действий в интересах дающего лица). Он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области. Кроме того, ответственность за коммерческий подкуп также понесут два представителя компаний из Свердловской области.

По данным УФСБ, все фигуранты признали вину и начали сотрудничать со следствием.

Акционерная компания «Корвет» занимается производство фонтанной и трубопрокатной арматуры для добычи нефти и газа. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка предприятия составила 9,4 млрд руб., чистая прибыль — 993 млн руб.

Ольга Воробьева