Ярославских застройщиков предупредили о недопустимости иноязычных названий ЖК

С 1 марта 2026 года наименования жилых комплексов в Ярославской области должны выполняться исключительно на кириллице, сообщили в инспекции государственного строительного надзора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такие нормы установлены федеральным законом. Исключением станут жилые комплексы, введенные в эксплуатацию до этой даты: на них новое требование не распространяется.

«Это значит, что девелоперам и маркетологам предстоит пересмотреть наименования новых ЖК и рекламные стратегии. Международные и "псевдоиностранные" названия без русской транскрипции больше не подойдут»,— сообщили в инспекции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что еще до федерального закона похожую норму принял мэр Ярославля. В городе запрещены вывески на иностранных языках кроме официально зарегистрированных товарных знаков. Правда, о каких-либо санкциях к нарушителям мэрия ни разу не сообщала.