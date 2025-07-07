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В Оренбурге устанавливают обстоятельства гибели подростка в детском лагере

В субботу утром, 5 июля, в помещении детского оздоровительного лагеря в Оренбурге обнаружили тело несовершеннолетнего 2009 года рождения. Видимые признаки криминальной смерти отсутствуют. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что следователи назначили соответствующие экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели подростка, проводятся другие следственные и процессуальные действия.

Руфия Кутляева