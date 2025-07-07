В Оренбурге устанавливают обстоятельства гибели подростка в детском лагере

В субботу утром, 5 июля, в помещении детского оздоровительного лагеря в Оренбурге обнаружили тело несовершеннолетнего 2009 года рождения. Видимые признаки криминальной смерти отсутствуют. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что следователи назначили соответствующие экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели подростка, проводятся другие следственные и процессуальные действия.

Руфия Кутляева