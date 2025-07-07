В Энгельсе за 28 млн предлагают купить особняк с печью и внутренним двориком

В Энгельсе Саратовской области продают двухэтажный особняк на ул. Коммунистическая, 51 за 28 млн руб. Соответствующее объявление появилось в сети.

Общая площадь помещений составляет 336,2 кв. м. У здания имеется выход во внутренний дворик, в одной из комнат — круглая печь.

По утверждению автора объявления, дом не входит в реестр ОКН. При этом он отмечает, что сносить здание нельзя, «возможна реконструкция с изменениями в конструкциях», но собственник не уточнил причины.

Павел Фролов